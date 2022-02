Ucraina, l’appello di Donetsk e Luhansk alla mobilitazione: «Gli uomini che sanno usare un’arma difendano le loro famiglie» – Il video (Di sabato 19 febbraio 2022) Il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha annunciato la mobilitazione generale. Lo scrive l’agenzia russa Ria Novosti mentre su Twitter circola un video dell’ultimo discorso di Pushilin. In un messaggio pubblicato sul canale Telegram ufficiale delle autorità della regione separatista Pushilin ha dichiarato: «Invito i nostri connazionali riservisti a recarsi ai commissariati militari. Oggi ho firmato un decreto sulla mobilitazione generale. Faccio appello a tutti gli uomini che sappiano tenere in mano un’arma a difendere le loro famiglie, i loro figli, le mogli e le loro madri. Insieme raggiungeremo la vittoria desiderata e necessaria per tutti noi. Proteggeremo il Donbass e tutto ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di, Denis Pushilin, ha annunciato lagenerale. Lo scrive l’agenzia russa Ria Novosti mentre su Twitter circola undell’ultimo discorso di Pushilin. In un messaggio pubblicato sul canale Telegram ufficiale delle autorità della regione separatista Pushilin ha dichiarato: «Invito i nostri connazionali riservisti a recarsi ai commissariati militari. Oggi ho firmato un decreto sullagenerale. Faccio appello a tutti gliche sappiano tenere in manoa difendere le, ifigli, le mogli e lemadri. Insieme raggiungeremo la vittoria desiderata e necessaria per tutti noi. Proteggeremo il Donbass e tutto ...

