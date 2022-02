Ucraina, la Francia: 'La Russia è pronta per un'offensiva massiccia' (Di sabato 19 febbraio 2022) Tra Ucraina e Russia le cose si mettono male e la situazione deteriora. 'Constatiamo una concentrazione senza precedenti di truppe russe alla frontiera con l'Ucraina. Sono riunite tutte le condizioni ... Leggi su globalist (Di sabato 19 febbraio 2022) Trale cose si mettono male e la situazione deteriora. 'Constatiamo una concentrazione senza precedenti di truppe russe alla frontiera con l'. Sono riunite tutte le condizioni ...

Advertising

petergomezblog : Ucraina, Zelensky a Monaco: “Ci difenderemo con o senza l’aiuto dei nostri partner”. E chiede un “calendario chiaro… - HuffPostItalia : Germania, Francia, Italia ai connazionali: ora via dall’Ucraina - RaiNews : Colpi di mortaio su ministro ucraino mentre era in visita al confine #Ucraina - Adnkronos : #Stoltenberg: 'Tutto indica un attacco russo su vasta scala'. Germania e Francia ai loro cittadini: 'Via da… - tranellio : RT @Virus1979C: Germania, Austria e Francia chiedono ai loro cittadini di lasciare l'Ucraina. Lufthansa sospende i voli per Kiev. -