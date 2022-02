Ucraina, i leader filorussi del Donbass: “Mobilitazione generale”. Usa: il 40% delle forze russe è in posizione d'attacco. Scholz: “Rischio guerra non è scongiurato” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il presidente ucraino Zelensky è atteso in Germania per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Treni per evacuare i civili dalle regioni separatiste nel Donbass. Nato: «Ci difenderemo» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 19 febbraio 2022) Il presidente ucraino Zelensky è atteso in Germania per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Treni per evacuare i civili dalle regioni separatiste nel. Nato: «Ci difenderemo»

lauraboldrini : I leader politici e le istituzioni coinvolte nella grave crisi tra #Russia e #Ucraina ascoltino la richiesta di pac… - fattoquotidiano : TENSIONE ALTISSIMA IN UCRAINA I leader separatisti del Donbass e del Lugansk ordinano 'mobilitazione generale'. Ki… - Agenzia_Ansa : Ucraina, leader di Donetsk e Lugansk ordinano una 'mobilitazione generale' #ANSA - ventoc : RT @RaiNews: Venti di guerra. In Ucraina sale la tensione, nel versante Est del paese si spara in continuazione, ci sono esplosioni e vitti… - andfranchini : RT @andfranchini: Leader #Donetsk e #Lugansk:'Mobilitazione generale' -