Ucraina | i leader filorussi del Donbass | “Mobilitazione generale” Gli Usa | il 40% delle forze russe è in posizione d' attacco

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il presidente ucraino Zelensky è atteso in Germania per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Treni per evacuare i civili dalle regioni separatiste nel. Nato: «Ci difenderemo»

Leggi anche >, diretta. Idi Donetsk e Lugansk: 'Mobilitazione generale'. Ucciso un soldato di Kiev, donne e bimbi in fuga 'Quei giorni sono finiti. Scorrete la tua MetroCard, seguite ...19 feb 07:27Donetsk chiama a "mobilitazione generale" Ildei ribelli filorussi della repubblica separatistadi Donetsk, nel Donbass, ha chiamato alla 'mobilitazione ...In Ucraina la situazione si sta deteriorando, in particolare nel Donbass, dove i leader dei ribelli filorussi della repubblica separatista di Donetsk hanno chiamato alla “mobilitazione generale”.Leggi anche > Ucraina, diretta. I leader di Donetsk e Lugansk: «Mobilitazione generale». Ucciso un soldato di Kiev, donne e bimbi in fuga «Quei giorni sono finiti. Scorrete la tua MetroCard, seguite ...