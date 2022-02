Ucraina | i leader filorussi del Donbass | “Mobilitazione generale” Biden | Putin ha scelto una guerra “catastrofica” anziché la diplomazia

Advertising

... nell'est dell', zaini in spalla e valigie in mano, che lasciano il loro paese. Iseparatisti hanno proclamato la mobitlitazione generale delle truppe. La tensione fra Occidente e ..."Sono convinto che Putin abbia deciso di attaccare": il presidente americano Joe Biden sembra non avere più dubbi sulle intenzioni delrusso inma promette "costi altissimi" se Mosca dovesse decidere di invadere il Paese o lanciare una operazione militare. Intanto, la situazione nel Donbass resta tesa. Le intelligence ...I leader filorussi della Repubblica separatista ucraina di Donetsk e di Lugansk, nel Donbass hanno chiamato alla “mobilitazione generale” con un decreto pubblicato on line. I militari ...Il leader dei ribelli filorussi della repubblica separatista ucraina di Donetsk, nel Donbass, ha chiamato alla "mobilitazione generale". "Mi rivolgo ai miei concittadini che sono nella riserva perché ...