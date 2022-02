Ucraina | guerra vicina | inizia la fuga dalle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk

(Di sabato 19 febbraio 2022) Crisi-Russia, la tensione aumenta ancora e i leader separatisti del Donbass ordinano la “mobilitazione generale” e lanciano un appello ai riservisti delle autoproclamatedi. II leader di, Denis Pushilin, ha annunciato di aver “firmato un decreto per la mobilitazione generale“. In un videomessaggio di cui dà notizia l’agenzia Tass, si rivolge ai “connazionali riservisti” affinché si presentino agli uffici militari. “Faccio appello a tutti gli uomini della repubblica in grado di imbracciare un’arma a difendere le loro famiglie, i loro bambini, le loro mogli, le loro madri“, ha scritto Pushilin su Telegram rivolgendosi ai riservisti. Anche il leader dell’autoproclamata repubblica popolare di, Leonid Pasechnik, ha annunciato la firma di ...

Advertising

lauraboldrini : I leader politici e le istituzioni coinvolte nella grave crisi tra #Russia e #Ucraina ascoltino la richiesta di pac… - ItaliaViva : Oggi siamo scesi in piazza al fianco della @santegidionews , insieme alle altre forze politiche, ai sindacati e ai… - ItaliaViva : Questa sera una delegazione di Italia Viva ha partecipato alla manifestazione della comunità di @santegidionews per… - mpoggio3 : RT @MarcoRizzoPC: #Ucraina. Vent’anni dopo l’invasione dell’Iraq ecco ora un’altra menzogna degli USA. Vogliono la guerra e vogliono coinvo… - EreshkigalBlume : RT @MarcoRizzoPC: #Ucraina. Vent’anni dopo l’invasione dell’Iraq ecco ora un’altra menzogna degli USA. Vogliono la guerra e vogliono coinvo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina guerra

Laincipiente è in realtà ormai in corso da tempo, almeno dal 2014, quando l'si ribellò alla dipendenza dalla Russia nelle rivolte del Maidan, e Mosca rispose annettendosi la Crimea. I ...Biden intanto continua a mandare messaggi a : 'Se la Russia persegue i suoi piani, sarà responsabile di una catastrofica e inutileper scelta'., diretta Ore 9.30 - Un soldato dell'...Sale la tensione tra Ucraina e Russia e la guerra sembra davvero a un passo. L’annuncio della mobilitazione generale per i riservisti da parte del leader dei separatisti del Donbass Denis ...Mondo - Da Mosca la risposta, che si è ripetuta per giorni, è racchiusa nel termine 'isteria', più volte utilizzato nei confronti dell'amministrazione americana. De - escalation russa o bluff di Putin ...