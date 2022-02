Ucraina, gli Stati Uniti lanciano l'allarme: «La Russia vuole invadere». Da Kiev: «Un soldato ucciso nel Donbass» (Di sabato 19 febbraio 2022) «Sembra che Putin abbia preso una decisione e che si stiano spostando nelle posizioni giuste per condurre un attacco», ha detto il segretario Usa della difesa, Lloyd Austin. Intanto proseguono gli scoppi e le bombe nell'area del conflitto. Lufthansa sospende i voli fino a fine mese. Ecco il punto della situazione Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 19 febbraio 2022) «Sembra che Putin abbia preso una decisione e che si stiano spostando nelle posizioni giuste per condurre un attacco», ha detto il segretario Usa della difesa, Lloyd Austin. Intanto proseguono gli scoppi e le bombe nell'area del conflitto. Lufthansa sospende i voli fino a fine mese. Ecco il punto della situazione

Advertising

martaottaviani : Tv #rossija1 mostra civili in fuga in #Donbass dopo gli attacchi dell’Ucraina. I russi sono bombardati di fake news… - lauraboldrini : I leader politici e le istituzioni coinvolte nella grave crisi tra #Russia e #Ucraina ascoltino la richiesta di pac… - ilpost : Gli Stati Uniti dicono che Putin si è deciso a invadere l’Ucraina - mauro_in_89 : #Ucraina ???? Kiev annuncia morte di due soldati lungo il fronte, proseguono gli scambi di colpi di artiglieria nel… - pelliz_86 : RT @federicofubini: Siamo chiari. Se #Putin attaccherà, non è perché l’#Ucraina cerchi entrare nella #Nato (di fatto ci ha rinunciato). Non… -