Ucraina, fuga da Donetsk: gli abitanti lasciano la citta' sugli autobus (Di sabato 19 febbraio 2022) fuga da Donetsk. Le persone salgono sugli autobus per lasciare la citta'. "L'evacuazione" arriva dopo che i leader filorussi della repubblica separatista Ucraina di Donetsk e di Lugansk, nel Donbass, ...

martaottaviani : Tv #rossija1 mostra civili in fuga in #Donbass dopo gli attacchi dell’Ucraina. I russi sono bombardati di fake news… - repubblica : Crisi Ucraina, Bombe e civili in fuga: nel gelo di Donetsk, la guerra è a un passo [di Luca Steinmann] - tg2rai : Ucraina. Migliaia di civili in fuga. Biden 'La Russia vuole attaccare'. Putin alle esercitazioni militari. Zelensky… - morry74 : Crisi Ucraina, Bombe e civili in fuga: nel gelo di Donetsk, la guerra è a un passo - mariamacina : RT @ilriformista: Biden: 'Putin ha già deciso di invadere' #crisiucraina #Ucraina #Ucrainarussia -