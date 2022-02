Ucraina, diretta. Terminati i test strategici della Russia, i separatisti ordinano «mobilitazione generale». Ucciso soldato di Kiev (Di sabato 19 febbraio 2022) In Ucraina cresce il timore di una guerra tra scariche di artiglieria, sirene, evacuazioni di massa e pure una potente autobomba. Nella regione del Donbass, la striscia orientale dell?Ucraina... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 febbraio 2022) Incresce il timore di una guerra tra scariche di artiglieria, sirene, evacuazioni di massa e pure una potente autobomba. Nella regione del Donbass, la striscia orientale dell?...

Advertising

Corriere : Crisi Ucraina, il leader di Donetsk annuncia la «mobilitazione generale» Le notizie live - Radio1Rai : #Ucraina, tensione ai massimi livelli nella regione del #Donbass. I ribelli filorussi chiamano alla mobilitazione g… - MediasetTgcom24 : Kamala Harris: la sicurezza Europa sotto diretta minaccia in Ucraina #joebiden #russi #russia #crisiucraina… - DobraEr : Con una guerra in vista avrei evitato conferenze a #Monaco. Crisi Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta. I… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: 'L'ordine della sicurezza dell'Europa è sotto diretta minaccia in Ucraina'. Lo ha detto la vicepresidente americana Kamal… -