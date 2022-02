Ucraina | diretta I leader di Donetsk e Lugansk ordinano «mobilitazione generale» | donne e bimbi in fuga Putin | Russia colpevole di guerra catastrofica se non si ferma

Advertising

Corriere : Crisi Ucraina, il leader di Donetsk annuncia la «mobilitazione generale» Le notizie live - ItalyMFA : ????????Incontro del Ministro @luigidimaio con il Ministro Affari Esteri dell’Ucraina, @DmytroKuleba ??Segui la dirett… - Agenzia_Italia : ?? Le forze russe si stanno ritirando dal confine ucraino #Ucraina = Segui gli aggiornamenti ?? = - lillydessi : Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta: in Donbass è «mobilitazione generale» - Corriere della Sera… - DrTrkulja : RT @repubblica: Crisi Ucraina, i leader filorussi di Donestk e Lugansk chiamano alla 'mobilitazione generale': segui la diretta https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina diretta

"Sono convinto che Putin abbia deciso di attaccare": il presidente americano Joe Biden sembra non avere più dubbi sulle intenzioni del leader russo inma promette "costi altissimi" se Mosca dovesse decidere di invadere il Paese o lanciare una operazione militare. Intanto, la situazione nel Donbass resta tesa. Le intelligence occidentali ..., la Russia attacca Kiev con gli hacker: cosa sta succedendoOre 8.45 - Rostov, emergenza profughi Donbass. Il governatore della regione russa di Rostov, al confine con l'...Le notizie di oggi sulla crisi tra Russia e Ucraina in diretta: nuovi timori di guerra nell’Est Europa. Continua il ritiro graduale delle forse russe ma resta alta la tensione: bombardamenti segnalati ...In Ucraina cresce il timore di una guerra tra scariche di artiglieria, sirene, evacuazioni di massa e pure una potente autobomba. Nella regione del Donbass, la striscia orientale dell’Ucraina occupata ...