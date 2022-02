Ucraina, diretta. G7: Mosca ritiri truppe, scelga diplomazia. Parigi e Berlino: connazionali subito via dal paese (Di sabato 19 febbraio 2022) Dal Mare di Barents alle coste del Caspio, dal Mar Nero alla penisola della Kamchatka, nell'Estremo Oriente: al culmine delle tensioni con l'Occidente, da ogni angolo dell'immenso... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 febbraio 2022) Dal Mare di Barents alle coste del Caspio, dal Mar Nero alla penisola della Kamchatka, nell'Estremo Oriente: al culmine delle tensioni con l'Occidente, da ogni angolo dell'immenso...

