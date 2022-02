Ucraina | colpi di mortaio durante la visita del ministro dell’Interno | le esplosioni lungo la linea del fronte – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022)disono esplosi nei pressi dell’area dove si trovava ilucraino Denys Monastyrsky, inalnell’est del Paese. Come si vede nel, vicino al villaggio di Novo Lugansk, in Donbass, è stata sparata una serie di, tanto da un lato delquanto dall’altro. Non si segnalano feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.