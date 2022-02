Ucraina | ' Bombe vicinissime | ho detto muoio' | intercettazioni del mercenario Pino Adnkronos**

(Di sabato 19 febbraio 2022) Palermo, 19 feb. (Adnkronos) - "Bruttissimo... cioè brutto... bello e brutto nello stesso tempo... levicine è stato bruttissimo... hominchia ora(ridendo)... non tanto che morivo... mi spaventavo che mi facevo male più che altro". E' il 19 febbraio del 2020 quandoRusso,messinese pro Russia arruolato in Ucraina, parla con la sorella. Lesono inserite nel provvedimento del Tribunale del Riesame che il 21 luglio del 2021 boccia il ricorso presentato dalla difesa di Russo, latitante dall'aprile del 2021 con l'accusa di avere svolto attività mercenaria all'estero. Russo è ricercato in quel territorio dall'intelligence italiana, che cerca anche altri mercenari italiani. "L'esperienza era stata per Russo talmente esaltante - scrive il ...

Ore 16.10: Il presidente ucraino Zelenskij: "Noi disposti a negoziare ma i russi rispondono con le" "L'rispetta gli accordi di Minsk ed il cessate il fuoco concordato due anni fa, ma in ...... al contrario, per rafforzare la sua presenza diplomatica ine quindi assicurarla almeno in parte, l'Occidente sta facendo le valigie, augurando all'una buona giornata sotto le...le bombe vicine è stato bruttissimo... ho detto minchia ora muoio (ridendo)... non tanto che morivo... mi spaventavo che mi facevo male più che altro". E' il 19 febbraio del 2020 quando Pino Russo, ...In Ucraina gli eventi si susseguono rapidamente e la situazione ... Dall’altroieri all’improvviso gli attacchi con le bombe si sono intensificati su tutto il fronte orientale». Prosegue: «Dal 2014 ...