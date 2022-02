Ucraina, ambasciatore a Roma: “Richiesta mediazione Draghi arrivata da Zelensky” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Richiesta di mediazione è arrivata da parte del Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy durante la sua ultima conversazione telefonica con il Presidente del Consiglio Mario Draghi” (martedì scorso, ndr), spiega l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, rispondendo a una domanda dell’Adnkronos. Zelensky “ha detto più volte che vuole incontrare il presidente Putin per parlare della possibilità di calmare la situazione, ma fino ad ora la parte russa ha sempre negato tale iniziativa”, ha ricordato il diplomatico. “Siamo grati al presidente Draghi per aver accettato la Richiesta perché crediamo nel dialogo diplomatico come unica soluzione”. “Le accuse secondo cui il governo ucraino intende ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ladida parte del Presidente d’Volodymyry durante la sua ultima conversazione telefonica con il Presidente del Consiglio Mario” (martedì scorso, ndr), spiega l’ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, rispondendo a una domanda dell’Adnkronos.“ha detto più volte che vuole incontrare il presidente Putin per parlare della possibilità di calmare la situazione, ma fino ad ora la parte russa ha sempre negato tale iniziativa”, ha ricordato il diplomatico. “Siamo grati al presidenteper aver accettato laperché crediamo nel dialogo diplomatico come unica soluzione”. “Le accuse secondo cui il governo ucraino intende ...

