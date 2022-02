Twitter ha già l’elmetto La guerriglia social ucraina

Leggi su formiche

(Di sabato 19 febbraio 2022) Mentre le tensioni tra Mosca e Kiev raggiungono livelli di fibrillazione elevati, nell’ambiente internazionale si cerca di fare ordine tra le informazioni disponibili per cercare di comprendere la reale portata di una crisi che, nonostante alcuni segnali di una possibile de-escalation, sembra tutto meno che in via di risoluzione. Tentativi di quantificare il livello concreto di rischio che passano necessariamente per le stime sulla magnitudine della presenza militare russa al confine ucraino. Nei giorni scorsi si sono susseguite, accumulate e talvolta contraddette le analisi degli schieramenti di truppe, veicoli e mezzi militari sotto il controllo di Mosca in aree sensibili, principalmente in Crimea, nei pressi della regione del Donbass e in prossimità del confine limitrofo a Kiev. Questo tipo di investigazioni non viene effettuato solo sfruttando le immagini satellitari, ma attingendo ...