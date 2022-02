Tutti sulla strada del proporzionale. Salvini passerà dal populismo al popolarismo? (Di sabato 19 febbraio 2022) Draghi e i partiti, strigliare sabotare fare campagna elettorale negoziare parlamentare: messa così è una sciocchezza. Mario Draghi, per incarico attribuitogli dal capo dello stato, in assenza di una maggioranza politica e in presenza di una emergenza internazionale, guida da un anno un governo di missione al quale si sono aggregati Tutti i partiti tranne quello di Meloni. Non si è comportato come un capo tecnocratico, salvo lo stile che non è politicante, salvo il laconismo e una comunicazione pulita e non narcisista. Ha rispettato le geometrie parlamentari, ha gestito e amministrato e riformato nel segno dell’accordo più ampio e solido possibile, allo scopo di tenere il timone sanitario e approntare le condizioni essenziali per la grande spesa pubblica europea di cui siamo soggetti e destinatari. Non può che continuare così, con decisione e prudenza che sono le due ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 19 febbraio 2022) Draghi e i partiti, strigliare sabotare fare campagna elettorale negoziare parlamentare: messa così è una sciocchezza. Mario Draghi, per incarico attribuitogli dal capo dello stato, in assenza di una maggioranza politica e in presenza di una emergenza internazionale, guida da un anno un governo di missione al quale si sono aggregatii partiti tranne quello di Meloni. Non si è comportato come un capo tecnocratico, salvo lo stile che non è politicante, salvo il laconismo e una comunicazione pulita e non narcisista. Ha rispettato le geometrie parlamentari, ha gestito e amministrato e riformato nel segno dell’accordo più ampio e solido possibile, allo scopo di tenere il timone sanitario e approntare le condizioni essenziali per la grande spesa pubblica europea di cui siamo soggetti e destinatari. Non può che continuare così, con decisione e prudenza che sono le due ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti sulla I semi di Simone Massi ... quello che recita "Il tempo si guasta: quest'inverno, lo dicono tutti, nessuno avrà voglia di ... ci entriamo dentro avvicinandoci sempre più alla parola "guasta": la sbavatura d'inchiostro sulla ...

L'eutanasia va affrontata tenendosi fuori dalla battaglia delle parti Eppure tutti sappiamo come la depressione, anche nelle sue gravissime forme cliniche, sia una ... È ovvio che anche tali scelte devono fondarsi sulla più ampia libertà del soggetto che le pone in essere,...

Tutti sulla strada del proporzionale. Salvini passerà dal populismo al popolarismo?

Smart working, lo stop di Brunetta: «Vaccini e basta far finta di lavorare» La dichiarazione del ministro della Pubblica amministrazione scatena la reazione dei sindacati. La Cgil: «Scredita i lavoratori che in questi mesi di emergenza, proprio grazie al lavoro agile, sono ri ...

