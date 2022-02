Tutti pazzi per Zielinski: ammiratori in Premier e Liga, ma la volontà del Napoli è chiara (Di sabato 19 febbraio 2022) Al Camp Nou, nel match di giovedì tra Barcellona e Napoli, una stella ha brillato più delle altre. La luce emanata da Piotr Zielinski è stata quasi accecante: gol e prestazione da 7 in pagella per il centrocampista polacco. Una prestazione che conferma ulteriormente ciò che di buono sta facendo vedere in questa stagione. Il numero 20 azzurro sembra aver finalmente trovato quella maturità giusta che a Napoli gli hanno sempre rimproverato di non avere. Zielinski vs Barcellona L’ottima stagione del polacco non sta passando inosservata. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Zielinski è seguito da alcuni club di Premier League e Liga. La volontà del Napoli però è molto chiara: ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Al Camp Nou, nel match di giovedì tra Barcellona e, una stella ha brillato più delle altre. La luce emanata da Piotrè stata quasi accecante: gol e prestazione da 7 in pagella per il centrocampista polacco. Una prestazione che conferma ulteriormente ciò che di buono sta facendo vedere in questa stagione. Il numero 20 azzurro sembra aver finalmente trovato quella maturità giusta che agli hanno sempre rimproverato di non avere.vs Barcellona L’ottima stagione del polacco non sta passando inosservata. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,è seguito da alcuni club diLeague e. Ladelperò è molto: ...

