Truppe Nato per sminare la crisi in Ucraina. La sveglia di Politi (Di sabato 19 febbraio 2022) Un Segretario Generale della Nato italiano per equilibrare le due sponde geoPolitiche dell’Atlantico, proprio mentre la crisi in Ucraina è tutt’altro che risolta, dove l’Alleanza dovrebbe inviare delle Truppe. Lo dice a Formiche.net Alessandro Politi, direttore del Nato Defense College Foundation, secondo cui un vertice italiano sarebbe il garante di un equilibrio tra un pilastro europeo della Nato che ha ancora molta strada da fare (l’Italia) e un alleato di riferimento che ha per il momento una serie di problemi prioritari (gli Usa). In Ucraina siamo ad un passo dalla guerra? I russi stanno facendo un chiaro gioco di intimidazione, innanzitutto sull’Ucraina perché è la parte più debole e poi sui grandi Paesi ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) Un Segretario Generale dellaitaliano per equilibrare le due sponde geoche dell’Atlantico, proprio mentre lainè tutt’altro che risolta, dove l’Alleanza dovrebbe inviare delle. Lo dice a Formiche.net Alessandro, direttore delDefense College Foundation, secondo cui un vertice italiano sarebbe il garante di un equilibrio tra un pilastro europeo dellache ha ancora molta strada da fare (l’Italia) e un alleato di riferimento che ha per il momento una serie di problemi prioritari (gli Usa). Insiamo ad un passo dalla guerra? I russi stanno facendo un chiaro gioco di intimidazione, innanzitutto sull’perché è la parte più debole e poi sui grandi Paesi ...

