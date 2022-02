Treno aggancia passeggino sui binari | neonato morto La scena choc davanti al padre

(Di sabato 19 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta il bambino di un mese investito da unmentre era sulvicino aidella stazione di Pavia. dopo il ricovero d’urgenza al Policlinico San Matteo il piccolo èa causa delle gravi ferite riportate dell’impatto con il convoglio. Il bambino aveva riportato un trauma cranico, diverse contusioni e la frattura di un arto. Lesioni che, purtroppo, si sono rivelate fatali. L’incidente è avvenuto lo scorso 2 febbraio, quando il il piccolo era nella sua culla assieme ai suoi genitori, in attesa di unper tornare nella loro casa nell’Oltrepò pavese. Ilmerci merci è transitato dalo e un’appendice del convoglio hato il, trascinandolo per una ventina di ...

Advertising

infoitinterno : Treno merci aggancia e trascina un passeggino in stazione: il neonato è morto dopo giorni in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Treno aggancia

Pavia, unla carrozzina: neonato cade sui binari, è grave 04 Febbraio 2022Nel primo ha superato con uno scatto in area Carvajal che lo hae provocando il rigore poi ... I padroni di casa hanno l'occasione di agganciare ildelle terze in caso di successo, in ...Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che un’appendice del treno merci di passaggio in quel momento abbia agganciato la culla in cui era adagiato il neonato. La corsa è durata una ventina di ...Il treno merci in transito aveva agganciato la carrozzina del bambino, trascinandola per circa una ventina di metri e ribaltandola, e il neonato era caduto sui binari riportando ferite gravissime.