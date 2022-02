Tradito da una foto su Facebook, ecco chi è il mercenario che combatte per i filo russi nel Donbass (Di sabato 19 febbraio 2022) Lo ha Tradito una foto postata su Facebook il 6 gennaio del 2019 con la divisa da soldato e il colbacco con la stella: così Pino il mercenario messinese di 29 anni, al secolo, Pino Russo , inquadrato in un reparto di fanteria speciale russa, che ha fatto perdere le sue tracce dall’aprile 2021, è diventato la preda degli investigatori siciliani e della Procura di Messina. Le intercettazioni restituiscono la storia avventurosa di un ragazzo italiano che, come tanti altri, è andato nel Donbass a combattere per i filo russi, un’attività considerata illegale è vietata dalla legislazione italiana. La latitanza di Pino Russo, che oramai da anni vive nel Donbass, è iniziata il 27 aprile del 2021, quando il Tribunale di Messina ha emesso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Lo haunapostata suil 6 gennaio del 2019 con la divisa da soldato e il colbacco con la stella: così Pino ilmessinese di 29 anni, al secolo, Pino Russo , inquadrato in un reparto di fanteria speciale russa, che ha fatto perdere le sue tracce dall’aprile 2021, è diventato la preda degli investigatori siciliani e della Procura di Messina. Le intercettazioni restituiscono la storia avventurosa di un ragazzo italiano che, come tanti altri, è andato nelre per i, un’attività considerata illegale è vietata dalla legislazione italiana. La latitanza di Pino Russo, che oramai da anni vive nel, è iniziata il 27 aprile del 2021, quando il Tribunale di Messina ha emesso ...

