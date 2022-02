Tottenham sul K2: Kane e Kulusevski stendono il City di Guardiola (Di sabato 19 febbraio 2022) Tottenham nel segno di Kulusevski e Kane: steso il City di Guardiola. Gli Spurs stendono la capolista nel recupero Colpaccio del Tottenham che si impone 3 a 2 in casa del City capolista. Decide nel recupero un colpo di testa di Harry Kane, autore di una doppietta. Rete anche per l’ex Juventus Kulusevski che confezione pure l’assist decisivo. Dopo tre sconfitte consecutive il club londinese trova una clamorosa vittoria che rilancia la squadra di Antonio Conte verso n piazzamento Champions. Stop inatteso invece per il City di Guardiola che rischia di farsi avvicinare dal Liverpool in classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022)nel segno di: steso ildi. Gli Spursla capolista nel recupero Colpaccio delche si impone 3 a 2 in casa delcapolista. Decide nel recupero un colpo di testa di Harry, autore di una doppietta. Rete anche per l’ex Juventusche confezione pure l’assist decisivo. Dopo tre sconfitte consecutive il club londinese trova una clamorosa vittoria che rilancia la squadra di Antonio Conte verso n piazzamento Champions. Stop inatteso invece per ildiche rischia di farsi avvicinare dal Liverpool in classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Conte: 'Il #Tottenham sul mercato si è indebolito. #Kulusevski e #Bentancur non sono pronti'… - NicoSchira : @VaroneCatello09 C'è un netto dislivello tra le due squadre eppure Conte gliel'ha incartata a Guardiola, andando 3… - pccpla : RT @GoalItalia: Conte batte Guardiola, il Tottenham espugna l'Etihad Stadium: gli 'Spurs' tornano al successo sul campo del Manchester City… - liwsemue : E questo vale anche per quando entrano sul 2-1 e il Tottenham perde 2-3. Sono infortuni per salvarli dal peso dell'attenzione di twitter - sportli26181512 : Man. City-Tottenham: video, gol e highlights: Una rete di Kane regala al Tottenham un'importante vittoria. Il match… -