(Di sabato 19 febbraio 2022), il protagonista didi Giuseppe Tornatore, ha svelato che gli è stata diagnosticata una malattia degenerativa a causa della quale perderà la, il bambino protagonista didi Giuseppe Tornatore, interto da Serena Bortone durante l'ultima puntata di A Oggi è un altro giorno, ha rivelato di avere una malattia che gli farà perdere la: è questo il motivo per cui hadinonostante il suo leggendario esordio ottenuto alla tenera età di otto anni. La suddetta malattia degenerativa, che gli è stata diagnosticata proprio durante ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Totò Cascio di Nuovo Cinema Paradiso: “Perderò la vista, ecco perché ho smesso di fare film”… - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Totò Cascio, il bambino di 'Nuovo Cinema Pa… - sacspo : RT @Avvenire_Nei: Intervista. Totò Cascio, dal buio al mio Nuovo Paradiso - infoitcultura : Rivedi l’Intervista a Totò Cascio: La Gloria e la Prova - infoitcultura : Esce oggi il libro di Totò Cascio. Rivedi l’Intervista rilasciata a Cefalunews -

Ultime Notizie dalla rete : Totò Cascio

, il bambino protagonista di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, intervistato da Serena Bortone durante l'ultima puntata di A Oggi è un altro giorno, ha rivelato di avere una ...È la storia di Salvatore (interpretato, in tre periodi della sua vita, da Salvatore, Marco ... che per il giovanissimoera stato come un secondo padre, Salvatore ritroverà le ombre e i ...