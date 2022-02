Torino - Stellantis vende gli uffici del Lingotto

(Di sabato 19 febbraio 2022)si restringe andoper complessivi 20 mila metri quadrati dello storico complesso dela un'azienda di software, in modo da ridurre ulteriormente i propri costi. L'edificio ha una lunga storia, essendo stato costruito a partire dal 1915 su un progetto dell'architetto Giacomo Isidoro Matté-Trucco, autore, tra l'altro, anche di alcuni edifici dell'Arsenale navale di La Spezia. Inaugurata nel 1923, la fabbrica si distingueva per lo sviluppo verticale, con i piani collegati da ampie rampe che portavano le vetture prodotte fino al tetto, dove si trovava una pista di collaudo. Dismesso poi in favore di Mirafiori, lo stabilimento è stato trasformato in anni molto più recenti, con l'intervento di Renzo Piano, in un centro polifunzionale con spazi fieristici, alberghi, ...

di Andrea Senatore 19/02/2022, 12:06 Una parte del palazzo del Lingotto di Torino è stata appena ceduta dal gruppo Stellantis per ridurre i costi immobiliari. Il nuovo inquilino del Lingotto è la società di software Reply, a meno che le autorità non annullino l'operazione.