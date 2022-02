Torino, altre critiche per Milinkovic-Savic: «Vede ancora i fantasmi» (Di sabato 19 febbraio 2022) Il portiere del Torino Milinkovic-Savic è stato nuovamente protagonista in negativo. Questa volta contro la Juventus Continua il momento di crisi di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino, dopo le ultime prestazioni non eccelse, si è reso protagonista in negativo di un errore anche nel derby contro la Juventus. Per La Gazzetta dello Sport, partita del serbo è da 4,5 in pagella. IL COMMENTO – «È fin troppo chiaro che ha ancora nella testa i fantasmi dei quattro errori nelle precedenti gare. Altra macchia anche nel derby: perché un portiere di 202 centimetri deve uscire prima che De Ligt incorni di testa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il portiere delè stato nuovamente protagonista in negativo. Questa volta contro la Juventus Continua il momento di crisi di Vanja. Il portiere del, dopo le ultime prestazioni non eccelse, si è reso protagonista in negativo di un errore anche nel derby contro la Juventus. Per La Gazzetta dello Sport, partita del serbo è da 4,5 in pagella. IL COMMENTO – «È fin troppo chiaro che hanella testa idei quattro errori nelle precedenti gare. Altra macchia anche nel derby: perché un portiere di 202 centimetri deve uscire prima che De Ligt incorni di testa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

chluigi64 : @RockStr33907899 @FrancisJUnder12 Al posto di Lukic e Mandragora metti qualsiasi coppia di centrocampisti di una sq… - GranataBrasil : RT @Giampaolesimo: Se Vanja Milinkovic-Savic al prossimo turno di campionato sarà ancora titolare al Torino, io smetto e inizio a seguire… - juve_grecchi : RT @irrisolvibile: Siamo riusciti a sorprendere il temibile e prolifico Torino con un approccio raro,usato solo altre 12756 volte: non prop… - MARCOPACI13 : RT @96Gypsy: @ColpogobboYtube No. Si dovrebbe dire partita di merda. E non venitemi a dire che il problema è il centrocampo, il Torino gioc… - Blackwhitewolf4 : Con grande gioia degli estimatori del caro Max sono a spezzare una lancia per Nedved che lo vorrebbe in CIG. Sass… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino altre Anche l'Atalanta trova l'America. Percassi mantiene la gestione sportiva ... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Atalanta ... c'è l'interesse di un fondo americano: tra voci e smentite il dubbio resta È di Torino e Verona il ...

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 26giornata ... sabato 19 febbraio 2022, per la ventiseiesima giornata che vedrà poi altre quattro sfide domani e ... PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: Juric e il Torino per il volo! (23giornata) Le quote offerte ...

Codice rosso sul 118. A Torino il 55% degli interventi, ma ha meno mezzi e personale delle altre province La Stampa Vlahovic: "Trasformiamo delusione in furia combattiva" (ANSA) - TORINO, 19 FEB - "Trasformiamo il dispiacere in furia combattiva: guardiamo avanti, uniti". Questo il commento social di Dusan Vlahovic dopo il pareggio della Juventus nel derby contro il ...

Bremer esalta ma è Botman il prescelto dal Milan Le prestazioni di Bremer non sono chiaramente passate inosservate. Il centrale del Torino sarà stato monitorato anche dallo stesso Milan. I rossoneri sono tra le squadre interessate al calciatore ma ...

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda leofferte Sei già abbonato? ACCEDI Atalanta ... c'è l'interesse di un fondo americano: tra voci e smentite il dubbio resta È die Verona il ...... sabato 19 febbraio 2022, per la ventiseiesima giornata che vedrà poiquattro sfide domani e ... PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: Juric e ilper il volo! (23giornata) Le quote offerte ...(ANSA) - TORINO, 19 FEB - "Trasformiamo il dispiacere in furia combattiva: guardiamo avanti, uniti". Questo il commento social di Dusan Vlahovic dopo il pareggio della Juventus nel derby contro il ...Le prestazioni di Bremer non sono chiaramente passate inosservate. Il centrale del Torino sarà stato monitorato anche dallo stesso Milan. I rossoneri sono tra le squadre interessate al calciatore ma ...