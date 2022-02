Tonnellate di cocaina e marijuana sequestrate: la maxi operazione della Guardia Costiera Usa – Il video (Di sabato 19 febbraio 2022) L’operazione messa a segno dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti ha portato a un maxi sequestro di droga tra cocaina e marijuana, uno tra i più imponenti. La sostanza stupefacente è stata scaricata a Port Everglades (cioè il porto di Fort Lauderdale, nello stato della Florida, nella contea di Broward, ndr) giovedì scorso. La droga è stata sequestrata nel corso di ben 25 sequestri nelle acque internazionali dell’Oceano pacifico e del Mar dei Caraibi da diversi equipaggi, come confermato anche da Karl Schultz della Guardia Costiera. Il valore stimato è di circa 1 miliardo di dollari. Nello specifico sono stati scaricati 54 mila libbre di cocaina e 15 mila di marijuana. Un risultato ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) L’messa a segno dalladegli Stati Uniti ha portato a unsequestro di droga tra, uno tra i più imponenti. La sostanza stupefacente è stata scaricata a Port Everglades (cioè il porto di Fort Lauderdale, nello statoFlorida, nella contea di Broward, ndr) giovedì scorso. La droga è stata sequestrata nel corso di ben 25 sequestri nelle acque internazionali dell’Oceano pacifico e del Mar dei Caraibi da diversi equipaggi, come confermato anche da Karl Schultz. Il valore stimato è di circa 1 miliardo di dollari. Nello specifico sono stati scaricati 54 mila libbre die 15 mila di. Un risultato ...

Advertising

Wolf09722148 : RT @Lorenzi04539669: 'dobbiamo abbassare il tetto del contante per limitare le operazioni della criminalità' ma brutte teste di cazzo ma la… - pattygatty65 : RT @Lorenzi04539669: 'dobbiamo abbassare il tetto del contante per limitare le operazioni della criminalità' ma brutte teste di cazzo ma la… - Brigante1959 : RT @Lorenzi04539669: 'dobbiamo abbassare il tetto del contante per limitare le operazioni della criminalità' ma brutte teste di cazzo ma la… - Lorenzi04539669 : 'dobbiamo abbassare il tetto del contante per limitare le operazioni della criminalità' ma brutte teste di cazzo ma… - voceditalia : Colombia: sequestrate 1,4 tonnellate cocaina dirette Europa In container verso Belgio per Regno Unito, Spagna e Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonnellate cocaina Tonnellate di cocaina e marijuana sequestrate: la maxi operazione della Guardia Costiera Usa - Il Nello specifico sono stati scaricati 54 mila libbre di cocaina e 15 mila di marijuana. Un risultato che è stato possibile grazie alle solide relazioni internazionali della Guardia costiera americana ...

Ecuador: sequestrate cinque tonnellate di cocaina destinate al mercato europeo Quito, 18 feb 20:03 - La polizia dell'Ecuador ha reso noto di aver sequestrato cinque tonnellate di cocaina in due diverse operazioni in due porti del Paese e di aver arrestato tre persone. Il valore della droga, che secondo Quito era destinata al mercato europeo, è stimato in circa ...

Tonnellate di cocaina e marijuana sequestrate: la maxi operazione della Guardia Costiera Usa – Il video Open Ieri presidente dell’Honduras, oggi boss da consegnare agli Usa: Hernández in manette Una corte di New York lo accusa di aver favorito l’invio di tonnellate di cocaina verso gli Usa fra il 2004 e il 2022. SI PREVEDE CHE LA SENTENZA sull’estradizione arriverà presto. Hernández, avvocato ...

Colombia: sequestrate 1,4 tonnellate di cocaina dirette in Europa si è rivelata essere effettivamente cloridrato di cocaina con un peso netto di 1,4 tonnellate». Il direttore nazionale dell'Antidroga, il generale Ricardo Augusto Alarcón. ha precisato che secondo ...

Nello specifico sono stati scaricati 54 mila libbre die 15 mila di marijuana. Un risultato che è stato possibile grazie alle solide relazioni internazionali della Guardia costiera americana ...Quito, 18 feb 20:03 - La polizia dell'Ecuador ha reso noto di aver sequestrato cinquediin due diverse operazioni in due porti del Paese e di aver arrestato tre persone. Il valore della droga, che secondo Quito era destinata al mercato europeo, è stimato in circa ...Una corte di New York lo accusa di aver favorito l’invio di tonnellate di cocaina verso gli Usa fra il 2004 e il 2022. SI PREVEDE CHE LA SENTENZA sull’estradizione arriverà presto. Hernández, avvocato ...si è rivelata essere effettivamente cloridrato di cocaina con un peso netto di 1,4 tonnellate». Il direttore nazionale dell'Antidroga, il generale Ricardo Augusto Alarcón. ha precisato che secondo ...