Tomaso Trussardi ha smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora? L’indiscrezione

Advertising

infoitcultura : Tomaso Trussardi si vendica, la decisione choc dopo il riavvicinamento di Eros e Michelle: ecco cosa ha fatto - infoitcultura : Tomaso Trussardi, ecco la sua reazione dopo il bacio di Michelle e Eros in tv - infoitcultura : Michelle Impossible, dopo il bacio tra Eros e Michelle, Tomaso Trussardi ha una reazione durissima sui social - zazoomblog : Michelle Hunziker dopo Tomaso Trussardi ha un nuovo fidanzato? Si tratta di Carlo Piazza: chi è? FOTO - #Michelle… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più lontani: l'imprenditore toglie il 'segui' da Instagram… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

TGCOM

Di chi stiamo parlando? Dell'ex marito della bella Michelle ovveroil cui gesto fatto nelle scorse ore sta facendo tanto discutere. Grande complicità tra Michelle Hunziker ed Eros ...e il bacio fra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la reazione social Mara Venier, viaggio in treno per raggiungere Lamberto Sposini Mara Venier prende il treno per raggiungere il ...Ma non é tutto, in quanto, a detta dell’imprenditore, Eros avrebbe mancato di rispetto a tutta la famiglia Trussardi. Tomaso Trussardi contro Eros: ”Ha mancato di rispetto alla mia famiglia…”.(Perizona) Ne parlano anche altre fonti Sembra però aver gradito poco il tenero siparietto Tomaso Trussardi, da poco separato dalla showgirl e di solito non molto attivo sui social che, il giorno dopo ...