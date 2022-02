Tomaso Trussardi dopo la rottura con la Hunziker | la prima foto in intimità

(Di sabato 19 febbraio 2022)e le figlie Sole e Celeste, tutti e tre ritratti di spalle, in unasenza spiegazioni testuali: questa laimmagine di famiglia (oltre a quella con Odino) che pubblica l’imprenditorela chiacchierata e improvvisa (anche se poi si è scoperto che la crisi si trascinava da tempo)con Michelle. Un momento die quotidianità che arriva a calmare le acquele tante dichiarazioni rilasciate sulla fine del matrimonio, durato 10 anni, e le polemiche sulla vita privata di entrambi.e le bambine: laNessuna didascalia per lache ritrae...

torna a pubblicare sui social. L'ormai ex marito di Michelle Hunziker ha voluto condividere con i suoi tanti fan una foto che lo ritrae sul divano assieme alle figlie Sole e Celeste