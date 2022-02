Tifosi juventini furiosi con Allegri: "9 milioni di ingaggio e 90 milioni spesi per vedere 'sto scempio?" (Di sabato 19 febbraio 2022) Una brutta Juve, a tratti dominata dal Toro, non è riuscita ad andare oltre il pareggio nel Derby della Mole. Una prestazione alquanto negativa, che ha visto i tre attaccanti spesso troppo distanti... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 19 febbraio 2022) Una brutta Juve, a tratti dominata dal Toro, non è riuscita ad andare oltre il pareggio nel Derby della Mole. Una prestazione alquanto negativa, che ha visto i tre attaccanti spesso troppo distanti...

Tifosi Juventini in rivolta! questa non era da rosso? Il 90% dice si! Tutto Juve Juventus-Torino, pagelle e migliore in campo Non riesce ad essere costante nella spinta e spesso risulta troppo arruffone. DE LIGT 7,5 Un delle migliori partite da quando è alla Juventus e non solo per il gol di testa che porta al momentaneo ...

Juve-Torino 1-1: non basta De Ligt, naufraga anche Vlahovic Juve-Torino 1-0: il meglio e il peggio del derby di ieri sera ... RABIOT 5.5 – Galoppa come Spirit, ma invece di essere un franchising, è indispensabile. Il tifoso si chiede perché visto che ha il ...

