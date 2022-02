Terrorismo nero, arrestato in Slovenia l’ex Nar Fabrizio Dante: andrà all’ergastolo dopo 37 anni per l’omicidio di un agente della stradale (Di sabato 19 febbraio 2022) Ci sono voluti 37 anni e la tenacia della Digos, ma grazie a una sofisticata tecnologia, comparando due impronte digitali – dopo una condanna all’ergastolo per omicidio passata in giudicato e l’arresto in Slovenia dov’era fuggito – Fabrizio Dante, 59 anni, concluderà la sua parabola di ex terrorista nero dei Nar, i Nuclei armati rivoluzionari di matrice neofascista, e assassino di un agente della Polizia stradale. Il delitto per cui è stato condannato è efferato: alle 1.40 del primo maggio 1985, presso lo svincolo di Castel Madama dell’autostrada Roma-L’Aquila – poco distante dalla Capitale – l’equipaggio dell’autoradio del distaccamento autostradale “Roma Est”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Ci sono voluti 37e la tenaciaDigos, ma grazie a una sofisticata tecnologia, comparando due impronte digitali –una condannaper omicidio passata in giudicato e l’arresto indov’era fuggito –, 59, concluderà la sua parabola di ex terroristadei Nar, i Nuclei armati rivoluzionari di matrice neofascista, e assassino di unPolizia. Il delitto per cui è stato condannato è efferato: alle 1.40 del primo maggio 1985, presso lo svincolo di Castel Madama dell’autostrada Roma-L’Aquila – poco distante dalla Capitale – l’equipaggio dell’autoradio del distaccamento auto“Roma Est”, ...

