Teo Mammuccari: “Sono un padre preoccupato perché vorrei che mia figlia crescesse con dei valori” (Di sabato 19 febbraio 2022) Teo Mammuccari padre diventa serio, a Verissimo esita un attimo prima di rispondere alle domande di Silvia Toffanin su sua figlia, è in imbarazzo. Quando parla di Julia non può scherzare e mentre la conduttrice commenta che il meglio di Teo Mammuccari lo conosce e lo vede solo figlia, che è un padre tenero e dolce, l’imbarazzo aumenta, è un Teo che non conosciamo. “Papà io ho il mio modo di pensare e non me lo devi cambiare” Sono le parole di Julia quando era molto piccola e Teo l’ha sempre rispettata. Gli sembra strano parlare di cose così serie ma parlando di sua figlia Julia gli viene semplice. Racconta della sua personalità: “I figli hanno una loro anima, penso che quando nascono hanno già una loro personalità, dobbiamo solo aiutarli nel loro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 febbraio 2022) Teodiventa serio, a Verissimo esita un attimo prima di rispondere alle domande di Silvia Toffanin su sua, è in imbarazzo. Quando parla di Julia non può scherzare e mentre la conduttrice commenta che il meglio di Teolo conosce e lo vede solo, che è untenero e dolce, l’imbarazzo aumenta, è un Teo che non conosciamo. “Papà io ho il mio modo di pensare e non me lo devi cambiare”le parole di Julia quando era molto piccola e Teo l’ha sempre rispettata. Gli sembra strano parlare di cose così serie ma parlando di suaJulia gli viene semplice. Racconta della sua personalità: “I figli hanno una loro anima, penso che quando nascono hanno già una loro personalità, dobbiamo solo aiutarli nel loro ...

