Tennis | Wta Dubai | titolo alla lettone Ostapenko

(Di sabato 19 febbraio 2022), 19 feb. - (Adnkronos) - Jelenatrionfa nel torneo Wta die torna a vincere undopo oltre due anni. Lasconfigge in finale per 6-0 6-4 la russa Veronika Kudermetova. L'ex campionessa del Roland Garros 2017 festeggia così il terzoWta sul duro dopo Seoul 2017 e Lussemburgo 2019. Grazie a questo risultato tornerà da lunedì per la prima volta in Top 20 da ottobre 2018. Sarà infatti numero 13 del mondo.

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Wta

Finora nessuna giocatrice nella storia del tennis di Dubai ha mai vinto entrambe le finali nella stessa edizione. Le uniche giocatrici ad aver raggiunto la finale in singolo e doppio a Dubai, Sandrine ...