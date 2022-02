Tennis | Panatta | ' Djokovic deve starsene a casa | inaccettabile sua presenza a Internazionali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb.(Adnkronos) - "Le mie opinioni personali su Dojokovic non cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o farebbe meglio a. A decidere ovviamente non sono io, ma il regolamento del torneo cheattenersi a quelle che sono le leggi, i decreti italiani. Se la legge lo consente allora può giocare". Lo dice, all'Adnkronos, l'ex campione diAdrianoche commenta così l'apertura al numero 1 al mondo per glidi Roma, in programma questo maggio. "Credo che la legge debba essere uguale per tutti -prosegue-; consentire la sua partecipazione -al contrario- fa sì che si crei sempre più confusione dando un messaggio sbagliato. Trovo che la suasia ...