Tennis | Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic | dove eravamo rimasti?

(Di sabato 19 febbraio 2022) 7 giugno 2021, ottavi di finale del Roland Garros. A questo si eratrache si ritroveranno in quel di Dubai nel torneo che prenderà il via dal 21 febbraio. Un match spettacolare quello di Parigi nel quale il carrarino sciorinò per due set una prestazione a metà tra Adriano Panatta e Roger Federer, andando avanti di due set. Dal terzo un’altra partita, la risalita del serbo e il ritiro nel quinto parziale di. Si diceva a margine di quella sfida: per il toscano ci saranno altre opportunità. Ebbene, da quel match qualche problemal’ha avuto: tante sconfitte, una preparazione cambiata in corso per mettere il tappo al buco lasciato da Jannik Sinner alle Olimpiadi di Tokyo e questioni di cuore ad alterare il mood. ATP ...

Musetti e Jannik Sinner sono i due azzurri in gara al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.949.665 dollari). Il sorteggio non è stato certo troppo benigno con il 19enne di Carrara, ...Negli Emirati all'esordio troveràMusetti (n. 57 Atp), in tabellone con una wild card insieme ad Andy Murray e Malek Jaziri. Fra il serbo e l'azzurro un solo memorabile precedente, andato in ...A questo si era rimasti tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic che si ritroveranno ... Argomenti in questa sfida non mancano e si va anche oltre il tennis per le loro storie dopo quel match parigino. Si ...Dubai, 19 feb. - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti e Jannik Sinner sono i due azzurri in gara al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.949.665 dollari). Il sorteggio non è stato certo troppo ...