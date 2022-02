Tennis: Atp Dubai, Musetti sfida Djokovic al 1° turno, in gara anche Sinner (Di sabato 19 febbraio 2022) Dubai, 19 feb. - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti e Jannik Sinner sono i due azzurri in gara al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.949.665 dollari). Il sorteggio non è stato certo troppo benigno con il 19enne di Carrara, numero 57 del mondo e in tabellone con una wild card, visto che è stato abbinato al primo turno al serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e del seeding, che fa il suo esordio stagionale dopo l'espulsione dall'Australia per via della sua mancata vaccinazione anti-Covid. Il 34enne di Belgrado, 5 volte vincitore negli Emirati Arabi. si è aggiudicato l'unico precedente con Musetti, negli ottavi di finaledel Roland Garros 2021 quando rimontò due set al giovane azzurro, poi per problemi fisici costretto al ritiro sotto 4-0 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022), 19 feb. - (Adnkronos) - Lorenzoe Janniksono i due azzurri inal torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.949.665 dollari). Il sorteggio non è stato certo troppo benigno con il 19enne di Carrara, numero 57 del mondo e in tabellone con una wild card, visto che è stato abbinato al primoal serbo Novak, numero 1 del ranking Atp e del seeding, che fa il suo esordio stagionale dopo l'espulsione dall'Australia per via della sua mancata vaccinazione anti-Covid. Il 34enne di Belgrado, 5 volte vincitore negli Emirati Arabi. si è aggiudicato l'unico precedente con, negli ottavi di finaledel Roland Garros 2021 quando rimontò due set al giovane azzurro, poi per problemi fisici costretto al ritiro sotto 4-0 ...

