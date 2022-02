Tamberi show in Nba | schiacciate da cestista puro all’All Star Celebrity Game

(Di sabato 19 febbraio 2022) NBA vuol dire, e anche Gimboè spettacolomozzafiato, assist geniali, rimbalzi, palle rubate, “cinque” ai compagni. Ma la giocata della partita, l’essenza stessa dell’Allche ha realizzato il sogno a spicchi del campione olimpico dell’alto, si materializza a un minuto e mezzo dalla fine del secondo quarto, al Wolstein Centre di Cleveland, in diretta planetaria, davanti a spettatori d’eccezione come Megan Fox e Dirk Nowitzki a bordo parquet. (foto@Nba) Immagini rilanciate anche dai profili social ufficiali della NBA, subito virali sui social di mezzo mondo: con dinamismo esagerato e rapidità d’esecuzione da fuoriclasse, le scarpe fluo gialle e arancioni ai piedi, la maglia numero 8 addosso,...

NBA vuol dire show, e anche Gianmarco Tamberi è spettacolo puro: schiacciate mozzafiato, assist geniali, rimbalzi, palle rubate, il "cinque" ai compagni. Ma la giocata della partita, l'essenza stessa ...O almeno, non così. È Tamberi-show quello che si è svolto nella notte al Wolstein Center di Cleveland. Nonostante la sconfitta della sua squadra, il Team Nique, per 65 a 51 contro il Team Walton, ...