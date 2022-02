Tamberi, show da All - Star: guarda le sue super schiacciate (Di sabato 19 febbraio 2022) Gianmarco Tamberi protagonista dell'All - Star Celebrity Game della Nba: l'altista azzurro chiude con 15 punti, 10 rimbalzi e qualche giocata da highlights. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Gianmarcoprotagonista dell'All -Celebrity Game della Nba: l'altista azzurro chiude con 15 punti, 10 rimbalzi e qualche giocata da highlights.

Advertising

ilSipontinoNet : Schiacciata in volo e show, Tamberi dopo l'oro alle olimpiadi si prende l’All Star Game NBA - infoitsport : Schiacciata in volo e show, Tamberi si prende l’All Star Game - MessaggeroSport : Nba, Tamberi show: dal salto in alto a star del basket per una notte - ilmessaggeroit : Nba, Tamberi show: dal salto in alto a star del basket per una notte - Gazzetta_NBA : Schiacciata in volo e show, Tamberi si prende l’All Star Game #Nba -