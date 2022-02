Tamberi dà spettacolo nella notte Nba | la sua schiacciata è virale in tutto il web

(Di sabato 19 febbraio 2022) Una serata da sogno quella che ha visto protagonista Gianmarco, diventato per unauna stella Nba. Il campione olimpico del salto in alto, ha infatti partecipato al Celebrity All Star ...

Scarpe di due colori diversi, ha dato spettacolo con 15 punti, 10 rimbalzi e una schiacciata che ha fatto il giro del web. "Dire che essere invitato dalla Nba a calcare il parquet dei miei ... Gianmarco ha dato spettacolo al Celebrity All - Star Game a Cleveland. Nonostante la sconfitta, il campione olimpico di salto in alto ha chiuso con 15 punti, 10 rimbalzi e soprattutto una schiacciata ... Una serata da sogno quella che ha visto protagonista Gianmarco Tamberi, diventato per una notte una stella Nba. Il campione olimpico del salto in alto, ha infatti partecipato al Celebrity All Star ...