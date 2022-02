Superenalotto | esultano in nove | incasso da urlo per loro

Leggi su consumatore

(Di sabato 19 febbraio 2022), si fa ancora festa in Italia. Anche stasera, infatti, c’è chi ha esultato portando a casa un bottino enorme. Di seguito cifre e dettagli Altro giro colstasera in Italia. Dopo le estrazioni di martedì e giovedì, dove si è registrato in particolare una vincita da oltre un milione di euro, anche quest’oggi migliaia L'articolo proviene da Consumatore.com.