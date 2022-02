Successo per la prima dello spettacolo “Vi dichiaro marito e… marito” della compagnia “i 115” (Di sabato 19 febbraio 2022) La compagnia teatrale ” i 115 “ formata dal personale dei Vigili del fuoco, nasce nel 2000 con la passione comune per la recitazione e con lo scopo di “divertirsi per divertire ” e, porta avanti da allora un’attività dilettantistica senza alcuno scopo di lucro: dalla recitazione alla regia, dalla scenografia ai costumi, impegnandosi volontariamente e gratuitamente. Gli spettacoli rappresentati da “i 115 “, sono lo specchio della vera natura del gruppo: le commedie brillanti interpretate, infatti, esaltano il carattere amatoriale ed amichevole dei membri che lo compongono. Questa settimana al Teatro Vittorio Alfieri di Marano ( Napoli ) è in scena la commedia “Vi dichiaro marito e…marito” di Aurelio Magnetti e Lucio Pierri, e con l’amichevole partecipazione di Ciro ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 febbraio 2022) Lateatrale ” i 115 “ formata dal personale dei Vigili del fuoco, nasce nel 2000 con la passione comune per la recitazione e con lo scopo di “divertirsi per divertire ” e, porta avanti da allora un’attività dilettantistica senza alcuno scopo di lucro: dalla recitazione alla regia, dalla scenografia ai costumi, impegnandosi volontariamente e gratuitamente. Gli spettacoli rappresentati da “i 115 “, sono lo specchiovera natura del gruppo: le commedie brillanti interpretate, infatti, esaltano il carattere amatoriale ed amichevole dei membri che lo compongono. Questa settimana al Teatro Vittorio Alfieri di Marano ( Napoli ) è in scena la commedia “Vie…” di Aurelio Magnetti e Lucio Pierri, e con l’amichevole partecipazione di Ciro ...

Eurosport_IT : MARCELL JACOBS FERMA IL CRONOMETRO A 6”50 ???? Per il campione olimpico questo è il terzo successo su tre della stag… - NicolaPorro : ?? Ultima ora. #Greenpass, cosa è successo in aula: 'Vogliono trasformarlo in misura ordinaria' ?? - marattin : Per molti anni ancora dovremmo far vedere queste immagini. Dovremo raccontare a chi non c’era cosa è successo in qu… - M1A2R3U4S5 : Già successo con #Felix che per i romanisti era un mix tra #Bolt ed #Etoo per tutto il resto del mondo un giocatore di serie b francese - _MalGr_ : RT @grondoamore: Ogni tanto mi fermo a pensare ad Amadeus che dice VAI ERRKOMI POMPIAMO DI BRUTTO e Rkomi che risponde “Intanto ne approfit… -