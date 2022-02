Stiramento per Anguissa: salta due big match, la situazione (Di sabato 19 febbraio 2022) Si aggrava l’emergenza infortuni in casa Napoli. Luciano Spalletti deve fare a meno già di Lobotka, Lozano e Politano, tutti e tre non ci saranno nemmeno per la sfida con il Cagliari di lunedì prossimo. Gara in cui non giocherà nemmeno Frank Anguissa, che si è infortunato con il Barcellona in Europa League. Il centrocampista africano ha avuto un problema muscolare, uno dei tanti di questa stagione in casa Napoli. Al suo posto con il Cagliari rientrerà Demme, che insieme ad Ounas possono essere due delle novità di Spalletti. Quando rientra Anguissa? Il dubbio sul rientro di Anguissa verrà sciolto in mattinata, quando il giocatore effettuerà gli esami specifici. Secondo quanto riferisce Il Mattino, Anguissa ha subito uno Stiramento e quindi sicuramente non giocherà con il Cagliari. Resterà fuori ... Leggi su napolipiu (Di sabato 19 febbraio 2022) Si aggrava l’emergenza infortuni in casa Napoli. Luciano Spalletti deve fare a meno già di Lobotka, Lozano e Politano, tutti e tre non ci saranno nemmeno per la sfida con il Cagliari di lunedì prossimo. Gara in cui non giocherà nemmeno Frank, che si è infortunato con il Barcellona in Europa League. Il centrocampista africano ha avuto un problema muscolare, uno dei tanti di questa stagione in casa Napoli. Al suo posto con il Cagliari rientrerà Demme, che insieme ad Ounas possono essere due delle novità di Spalletti. Quando rientra? Il dubbio sul rientro diverrà sciolto in mattinata, quando il giocatore effettuerà gli esami specifici. Secondo quanto riferisce Il Mattino,ha subito unoe quindi sicuramente non giocherà con il Cagliari. Resterà fuori ...

