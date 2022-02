Stipendio: bonus 100 euro, assegno unico figli, Irpef e Irap. Le novità nella circolare dell’Agenzia delle Entrate (Di sabato 19 febbraio 2022) nella circolare numero 4 del 18 febbraio 2022 dell'Agenzia delle Entrate le novità introdotte dalla legge di Bilancio (L. n. 234/2021) su bonus 100 euro (Renzi), Irpef, Irap e l'assegno unico e universale per i figli in pagamento da marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 febbraio 2022)numero 4 del 18 febbraio 2022 dell'Agenzialeintrodotte dalla legge di Bilancio (L. n. 234/2021) su100(Renzi),e l'e universale per iin pagamento da marzo. L'articolo .

Advertising

PietroMazzara : Cifre del rinnovo confermate: Theo #Hernandez passa a 1.5 a 4 milioni di stipendio + bonus @MilanNewsit - mefisto94_ : @NandoPiscopo1 @SimoNoveOtto Ma come può essere che il milan dia 16 mln a leao, boh Al massimo metterà bonus alla… - Antores_ : @sergeeej21 Ti dico,è normale che non andrebbe via a parità di cifre.Nemmeno Lukaku o donnarumma sarebbero andati v… - PHERSE1 : @itsmeback_ La lega esulta perché i loro emendamenti di un fondo per i medici morti di covid, e aiuti economici ai… - michele88365133 : @GassmanGassmann Bè invece senza i 2000 euro le cose vanno alla grande basta leggere i giornali tutto un magna magn… -