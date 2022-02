Stadi, la capienza torna al 75%: il chiarimento della Lega Serie A (Di sabato 19 febbraio 2022) La Lega Serie A ha chiarito con un dettaglio la situazione che riguarda la capienza degli Stadi. “D’intesa con la FIGC, in considerazione di quanto previsto dalla Legge 1 8 febbraio 2022 n. 11 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COV/D- 1 9”), si riporta di seguito il chiarimento interpretativo di quanto previsto relativamente alla capienza consentita negli impianti sportivi all’aperto: una lettura sistematica delle norme, ed in particolare la disposizione che abroga la differenza tra zone se muniti di super green-pass, porta pacificamente a sostenere che la norma di cui alla legge 18 febbraio ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 febbraio 2022) LaA ha chiarito con un dettaglio la situazione che riguarda ladegli. “D’intesa con la FIGC, in considerazione di quanto previsto dalla Legge 1 8 febbraio 2022 n. 11 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimentodiffusione dell’epidemia da COV/D- 1 9”), si riporta di seguito ilinterpretativo di quanto previsto relativamente allaconsentita negli impianti sportivi all’aperto: una lettura sistematica delle norme, ed in particolare la disposizione che abroga la differenza tra zone se muniti di super green-pass, porta pacificamente a sostenere che la norma di cui alla legge 18 febbraio ...

