Speed skating | Francesca Lollobrigida al telefono | “Mi hanno massacrata tutto il tempo!” – VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022)ha terminato le sue fatiche alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra, sul ghiaccio cinese, ha ottenuto la seconda medaglia del proprio percorso a Cinque Cerchi: dopo l’argento dei 3000 metri, è arrivato il bronzo della mass start. Nella specialità che ama maggiormente, la romana ha dovuto fare di necessità virtù visto che, contrariamente a tante sue rivali, non poteva contare sull’appoggio di una compagna di squadra e la sua strategia non era semplice da attuare. L’azzurra è riuscita a tenere come punto di riferimento l’olandese Irene Schouten (oro) e la canadese Ivanie Blondin (argento) per giungere terza nello sprint finale, nonostante non pochi colpi subìti prima della volata conclusiva. Una gara anche per questo dalle palpitanti emozioni....