Spalletti | “Koulibaly spaventoso Voglio tredici figate” -VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lucianoparla ai microfoni della radio ufficiale del Napoli alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari dell’ex Mazzarri. Lucianoha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del calcio Napoli. il tecnico azzurro ha commentato il momento che vive la squadra azzurra in vista dei prossimi impegni: “Quando si fa un’analisi si va a constatare quello che è successo nei momenti difficili, si può dire che il mio Napoli, il nostro Napoli, un po’ di sua storia la sta costruendo. La sua personalità la sta facendo pezzo dopo pezzo, sta mettendo davanti a sé quello che sa fare. Penso di poter dire che abbiamo più consapevolezza. Barcellona? Mettere in ansia squadre di questo livello, ma io oltre al primo tempo contro gli spagnoli, ci metterei anche un bel pezzo della partita con l’Inter e la ...

ha parlato così di alcuni dei suoi calciatori più forti. Tipo: 'Per lui gli aggettivi sono finiti. Contro il Barcellona è stato spaventoso. Mi spaventa per tutto quello che ha ...Mancano due giorni alla sfida di campionato tra Cagliari e Napoli e Lucianoè dunque ...dobbiamo solo andare avanti.' Successivamente il Mister parla della prestazione di Kalidoua ...Luciano Spalletti parla ai microfoni della radio ufficiale del Napoli ... Un aggettivo per la prestazione di Koulibaly a Barcellona? “Un altro? (Ride, ndr.). Con lui sono finiti gli aggettivi, ma devo ...Dopo la vittoria della Coppa d'Africa con il suo Senegal, Koulibaly è tornato a guidare la retroguardia azzurra. Il difensore continua a impressionare Spalletti: "Con lui sono finiti gli aggettivi, ...