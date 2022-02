(Di sabato 19 febbraio 2022) Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista di Cagliari-Napoli, il tecnico della squadra azzurra ha parlato anche di Kalidou. Ha usato parole al miele per descrivere il difensore senegalese del Napoli. Ha definito spaventosa la sua prestazioneil, al Camp Nou. «Ho finito gli aggettivi pere se penso alla gara didico che è. Ammiro ed esalto Kalidou, ora mi spaventa per ciò che sta dimostrando a livello di calma e di autorità. Si è. Ha una capacità di sintesi incredibile dentro le partite, perciò lo definisco». L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Spalletti: «Contro il Barcellona #Koulibaly è stato spaventoso. Si è fatto sempre trovare pronto» A Radio Kiss Ki… - napolista : #Spalletti: «Il Napoli sta costruendo la sua personalità pezzo dopo pezzo» A Radio Kiss Kiss Napoli: «Mettere timo… - Forzasuccesso : Il 10 aprile 2007 la Roma guidata da Luciano Spalletti perde 7-1 la partita di ritorno dei quarti di finale di Cham… - cn1926it : Pisacane: “Il #Napoli ha dimostrato di potersela giocare contro una big europea” - cn1926it : #Barcellona-#Napoli continua anche fuori dal campo. E sul rigore contro il Napoli #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Contro

...arrivano alla sfida dopo il pareggio internoil Cagliari, il secondo consecutivo, mentre la vittoria manca dal 12 dicembre dello scorso anno, 1 - 0 sul campo del Napoli di. ...Come dice, però, la rosa è importante e le motivazioni ci sono". Sulla prestazione del Napolii blaugrana - "C'è un fattore che, secondo me, non va sottovalutato. Il Barcellona, ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ... si è fatto sempre trovare pronto al punto giusto”. Bilancio delle dure gare contro Inter e Barça? “Direi più una presa d’atto. Vedo una squadra crescere e ...Una pessima notizia per Luciano Spalletti, che contro i sardi dovrebbe affidarsi dal primo minuto a Demme e Fabian Ruiz, che contro i blaugrana "ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, ...