Sonno | possibilità di ictus sale del 76% | l' errore notturno che ti condanna a morte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022) No, dormire tanto, o meglio troppo, non fa bene al nostro corpo e alla salute. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of American Heart Association, secondo cui riposando più di 7-8 ore a notte il rischio diprematura aumenta del 30 per cento. I ricercatori hanno preso in considerazioni i dati relativi a 74 studi realizzati tra il 1970 e il 2017 che hanno coinvolto più di tre milioni di persone e hanno scoperto che i soggetti che dormono dieci ore per notte vedono schizzare del 30% il rischio diprematura. Nel dettaglio, restare a letto oltre 10 ore può essere collegato con un aumento delladidel 76% e un aumento del 49% di decesso per malattie cardiovascolari. Poi il focus sulla scarsa qualità del, che fa schizzare del 44% il rischio di ...