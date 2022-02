Somalia, attentato suicida a Beledweyne: almeno 15 morti e 20 feriti (Di sabato 19 febbraio 2022) Un funzionario di polizia, Mohamud Hassan, ha definito l'attentato 'il più micidiale attacco che io ricordi in questa città'. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 febbraio 2022) Un funzionario di polizia, Mohamud Hassan, ha definito l''il più micidiale attacco che io ricordi in questa città'.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dieci persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro… - Italian : Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne - Italian : Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Dieci persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro della… - MenaNews_info : Somalia: attentato suicida a Beledweyne, almeno 15 morti e 20 feriti -