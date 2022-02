‘Soliti Ignoti’ | Nunzia De Girolamo vince 54mila euro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –Deè stata l’ospite vip di Amadeus nella puntata deiIgnoti‘ andata in onda nella serata di ieri, venerdì 18 febbraio 2022. Una partecipazione rivelatasi particolarmente fortunata poiché l’ex deputata è riuscita a portare a casa il montepremi indovinando la somiglianza tra uno degli ignoti e il parente misterioso. Quest’ultimo, infatti, entrato in studio negli ultimi minuti della trasmissione, si è rivelato essere proprio il figlio dell’ignota numero 1 anziché del numero 8, ossia l’altro ignoto arrivato allo step finale del game show di Rai Uno. La Deha dimostrato sin dall’inizio di essere un’acuta osservatrice e di avere grande intuito e non si è lasciata sfuggire la somiglianza tra madre e figlio incassando 54.400: un ...