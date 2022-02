Sofia Goggia: “Ninna Quario? Dobbiamo darle il Tapiro d’Oro. Ringrazio Federica Brignone per quella che sono” (Di sabato 19 febbraio 2022) Sofia Goggia ha ricevuto il Tapiro d’Oro, l’iconico premio consegnato da ormai trent’anni da Striscia la Notizia, celebre trasmisione televisiva di Canale 5. La bergamasca è atterrata all’aeroporto di Milano Malpensa nella giornata di ieri ed è stata prontamente raggiunta dall’inviato Valerio Staffelli: per la terza volta in carriera si è ritrovata con il simpatico riconoscimento tra le mani. Una collezione personale che trova spazio accanto alla bacheca sportiva, dove campeggia la fresca medaglia d’argento conquistata nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sofia Goggia è riuscita a salire sul podio dei Giochi a 23 giorni di distanza dalla caduta di Cortina d’Ampezzo e proprio il suo recupero prodigioso è stato aspramente criticato da Maria Rosa ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)ha ricevuto il, l’iconico premio consegnato da ormai trent’anni da Striscia la Notizia, celebre trasmisione televisiva di Canale 5. La bergamasca è atterrata all’aeroporto di Milano Malpensa nella giornata di ieri ed è stata prontamente raggiunta dall’inviato Valerio Staffelli: per la terza volta in carriera si è ritrovata con il simpatico riconoscimento tra le mani. Una collezione personale che trova spazio accanto alla bacheca sportiva, dove campeggia la fresca medaglia d’argento conquistata nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.è riuscita a salire sul podio dei Giochi a 23 giorni di distanza dalla caduta di Cortina d’Ampezzo e proprio il suo recupero prodigioso è stato aspramente criticato da Maria Rosa ...

