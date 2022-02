“So cosa vogliono da me”. GF Vip, Manila Nazzaro scopre la strategia di Soleil e Katia (Di sabato 19 febbraio 2022) Manila Nazzaro è alle prese con situazioni poco piacevoli al ‘GF Vip’, ma ora sembra essere arrivata a comprendere cosa stia succedendo. E ha parlato, senza fare giri di parole, di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le ha praticamente smascherate, soffermandosi con altri compagni di avventura, e ormai non ha quindi molti dubbi su quello che le stanno facendo alle sue spalle. I rapporti tra lei e le due gieffine paiono definitivamente compromessi, salvo per ora impensabili colpi di scena. Intanto, prima di raccontarvi tutto su Manila Nazzaro, Miriana Trevisan è stata messa sotto attacco dalla sorella di Alessandro Basciano, Giorgia: “Invece di sostenere la sua amica, darle consigli, da donna più grande metti in difficoltà una ragazza di 20 anni che crede alla tua ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022)è alle prese con situazioni poco piacevoli al ‘GF Vip’, ma ora sembra essere arrivata a comprenderestia succedendo. E ha parlato, senza fare giri di parole, diRicciarelli eSorge. Le ha praticamente smascherate, soffermandosi con altri compagni di avventura, e ormai non ha quindi molti dubbi su quello che le stanno facendo alle sue spalle. I rapporti tra lei e le due gieffine paiono definitivamente compromessi, salvo per ora impensabili colpi di scena. Intanto, prima di raccontarvi tutto su, Miriana Trevisan è stata messa sotto attacco dalla sorella di Alessandro Basciano, Giorgia: “Invece di sostenere la sua amica, darle consigli, da donna più grande metti in difficoltà una ragazza di 20 anni che crede alla tua ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora. #Greenpass, cosa è successo in aula: 'Vogliono trasformarlo in misura ordinaria' ?? - Ensi2000 : RT @lele09011975: Mi spiegate perché si sono messi in testa di inserire lesbiche e diversamente uomini in tutte le pubblicità? Ma che cazzo… - LorisGary3 : RT @lele09011975: Mi spiegate perché si sono messi in testa di inserire lesbiche e diversamente uomini in tutte le pubblicità? Ma che cazzo… - LuOdul : RT @lele09011975: Mi spiegate perché si sono messi in testa di inserire lesbiche e diversamente uomini in tutte le pubblicità? Ma che cazzo… - likeirisheyes : @manuela_reich Mio nipote , 6 anni.. le maestre hanno insinuato che fosse poco curato perché aveva i capelli lunghi… -